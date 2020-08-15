شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: تأجيل تحصيل الرسوم لمناطق الإدارة البيئية حتى مارس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ال 54 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة لمناقشة عدد من الملفات البيئية الهامة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وأعضاء المجلس.

وأكدت وزيرة البيئة، فى بيان، أن الاجتماع ناقش توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي للشركات المتداولة والمستخدمة للفحم الحجري والبترولي حيث تم الموافقة على تجديد التصريحات للشركات المتوافقة من الناحية البيئية، على أن تقوم اللجنة الفنية بإعداد نموذج بالضوابط الخاصة بفترات السماح للتصاريح المشروطة (3 شهور) و (6 شهور) الصادرة لتلك الشركات وعرضه على المجلس خلال الاجتماع القادم.

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وتم خلال الاجتماع الموافقة على تشكيل لجنة فنية لتلقى وبحث العروض الفنية والمالية للاستثمار في المحميات وذلك فى ضوء الموافقة على طرح الاستثمارات لبعض الأنشطة في نطاق المحميات الطبيعية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

كما تم إحاطة المجلس بقرار إرجاء تحصيل الرسوم لمناطق الادارة البيئية وتخفيض الرسوم المقررة بنسبة 50% حتى شهر مارس 2021 وذلك نظرا للظروف الحالية التي يمر بها القطاع السياحي بسبب فيروس كوفيد ١٩ وتوقف حركة السياحة بشكل كامل وتطبيق حزم من السياسات التحفيزية للعاملين بقطاع السياحة.