شكرا لقرائتكم خبر عن المطارات المصرية تبدأ تطبيق قرار حظر دخول القادمين من الخارج بدون PCR والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت سلطات المطارات، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، في تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر دخول القادمين من الخارج دون تقديم ما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة «سلبي»، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وقالت مصادر خاصة بمطار القاهرة الدولي، إن سلطات المطار بدأت في تنفيذ القرار بمتابعة الرحلات القادمة من الخارج، مع بدء الساعات الأولى لصباح اليوم السبت، الموافق 15 أغسطس، حيث تمت مناظرة ومراجعة أوراق كل الركاب القادمين من الخارج والتأكد من مدى التزام شركات الطيران بقرار الحكومة المصرية من إلزام الركاب القادمين على متنها من المطارات الخارجية بإحضار تحليل PCR بنتيجة سلبي.

وأضافت المصادر أن مطار القاهرة استقبل على مدار الساعات الماضية، منذ الثانية عشرة منتصف الليل، رحلات جوية من دول الإمارات العربية المتحدة واليونان وأديس أبابا وروما، وعدد من الرحلات الأخرى، حيث تمت مناظرة جميع الركاب الأجانب القادمين على متن الرحلات وتم استبعاد عدد من الركاب قادمين بدون التحليل وحظر دخولهم.

وأشارت إلى أن إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر، تتولى متابعة الركاب القادمين ومناظرة الأوراق الخاصة بتحليل PCR والتأكد من نتيجته السلبية فور وصول الركاب إلى أرض المطار، ويتم حظر دخول أي راكب لا يحمل التحليل وإخطار كل الجهات من وزارة الطيران المدني وشركة ميناء القاهرة الدولي، بعدم التزام شركة الطيران- (الملزم الأول للركاب قبل إحضارهم من المطارات الخارجية)- بقرار الحكومة المصرية لتطبيق العقوبة الواردة عليها وفق قرار رئيس الوزراء الخاص بحظر الدخول.

وتبدأ وزارة الطيران المدني، اليوم السبت، تطبيق قرار الحكومة بحظر دخول القادمين إلى مصر من خلال جميع المطارات، من دون تقديم ما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة «سلبي»، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وأعلنت وزارة الطيران المدني أن القرار يسرى على الأجانب فقط (غير حاملي الجنسية المصرية)، كما يستثنى من القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك ركاب الترانزيت إلى تلك المطارات.

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