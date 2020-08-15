شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للكهرباء» تعلن قبول دفعة جديدة من طلبة الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر قبول دفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الشهادة الاعدادية العامة عام 2020 للإلتحاق بالفصول المشتركة بين القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ووزارة التربية والتعليم.

وأشارت الشركة في بيان لها أنه يتم تقديم الطلبات الليكترونيا عبر موقع الشركة القابضة للكهرباء من يوم الاحد 16 اغسطس حتي الخميس 20 اغسطس الجاري، لافته الى أن الفصول في مراكز تدريب المحطات بشمال القاهرة التابع لشركة القاهرة لانتاج الكهرباء، ومركز تدريب الشبكات بجنوب القاهرة التابع لشركة نقل الكهرباء، ومركز تدريب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومعهد المقطم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

ولفتت الشركة الى أنه يشترك أن يكون الطالب حاصل على الاعدادية العامة /أزهرية انجليزي من محافظات القاهرة الكبري سواء القاهرة او الجيزة أو القليوبية دور مايو 2020 ذكور فقط والا يزيد سن الطالب في أول اكتوبر المقبل عن 18 عاما لافته الى أنه يتم التنسيق طبقا للحد الأدني الذي يحدده قطاع التعليم الفني بمحافظة القاهرة.

واشارت الشركة الى أنه يتم التقديم لمدارس جلال فهمي الثانوية المتقدمة بنظام الخمس سنوات وعين حلوان الثانوية الصناعية بنظام الثلاث سنوات بنبا قادن الثانوية صناعية بنظام الثلاث سنوات والجيزة الثانوية الصناعية بنظام الثلاث سنوات، حيث تعلن كشوف الطلبة المقبولين قبل بدء العام الدراسي على المواقع الاليكترونية التابعة للشركات.