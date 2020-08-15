شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عربات القطارات الإسبانية الفخمة المتعاقد عليها لصالح السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل ميناء الإسكندرية اليوم السبت اثنين من الحاويات قادمين على متن إحدى السفن القادمة من إسبانيا وتحوى نماذج من العربات المتعاقد عليها مع شركة تالجو الإسبانية، من أجل اعتمادها من قبل هيئة السكة الحديد استعدادا لتوريد أول دفعة من هذه العربات خلال مارس 2021.

صفقة عربات القطارات الإسبانية تشمل توريد 6 قطارات بقيمة 125.6 مليون يورو، ومخطط توريد أول قطار من هذه القطارات في مارس المقبل مكون من جرار وعربة قوى (تغذى عربات القطار بالتكييف) وعربة بوفية و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة، حيث ستشمل كافة القطارات الجديدة هذا التركيب من العربات والجرارات.

والقطارات الـ 6 التي ستوردها شركة تالجو تضم 90 عربة و6 جرارات تشمل 30 عربة مكيفة درجة أولى و48 عربة درجة ثانية مكيفة و6 عربات باور (قوى) و6 عربات بوفية، وأن هذه العربات صناعة اسبانية تصنعها شركة تالجو بجانب 6 جرارات تصنعها شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية.

والعربات الجديدة التى ننشر صورا مماثلة لها ستكون مصنعة من الألومنيوم مما يقلل من وزنها وهو ما يساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضى لمثل هذه القطارات.

القطارات الجديدة المتعاقد عليها بها أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن كل مقعد من مقاعد العربات الأولى مكيفة مزود بشاشة عرض لعرض المواد الفيلمية، بالإضافة إلى وجود شاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية مكيفة، وسيكون موجود بعربات تلك القطارات كاميرات مراقبة لتأمين الركاب.





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عربات القطارات الاسبانية الفخمة المتعاقد عليها لصالح السكة الحديد المصرية (1)



عربات القطارات الاسبانية الفخمة المتعاقد عليها لصالح السكة الحديد المصرية (2)



عربات القطارات الاسبانية الفخمة المتعاقد عليها لصالح السكة الحديد المصرية (3)



عربات القطارات الاسبانية الفخمة المتعاقد عليها لصالح السكة الحديد المصرية (4)



