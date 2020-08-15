شكرا لقرائتكم خبر عن 69% من القراء يؤيدون مطالب تشديد الرقابة على التجارة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تشديد الرقابة على التجارة الإلكترونية لمنع تجويلها لاقتصاد مواز، أيد غالبية القراء مطالب تشديد الرقابة على التجارة الإلكترونية. وأيد 69% من القراء مطالب تشديد الرقابة على التجارة الإلكترونية، بينما عارض 31% من القراء مطالب تشديد الرقابة على التجارة الإلكترونية.



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