شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 6 أكتوبر يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الطرق بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، اجتماعاً مع مسئولي شركات الطرق العاملة بالمدينة، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الطرق و بحث التحديات التي تواجه قطاع الطرق بالمدينة، وخاصة المشروعات القومية، وذلك بحضور مسئولي جهاز المدينة واستشاريى المشروعات.

وقال المهندس شريف الشربيني: تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الطرق واستعراض الموقف التنفيذي لتلك المشروعات ومنها (الطريق الدائري الأوسطي - الطريق الدائري الجنوبي - تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات والأعمال الصناعية - طريق جمال عبد الناصر - محور الكفراوي).

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أنه تم تكليف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بالإشراف على أعمال صيانة الطرق في القطاعين الشمالي والجنوبي والقطاع الغربي، لدفع معدلات الأداء والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.

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وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم منح إحدى الشركات المتأخرة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها بالمدينة أسبوعين كمهلة لتحقيق البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، وجارٍ إصدار قرارات سحب الأعمال و اتخاذ الإجراءات القانونية للشركات المتعثرة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع على ضرورة عمل الشركات بكامل طاقتها في كل المواقع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الجهاز على سرعة توفير الخدمات وتخفيض الكثافات المرورية، وتحقيق التنمية المطلوبة، وربط المدينة بالمحافظات والأقاليم المجاورة.