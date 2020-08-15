الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد السيدة العذراء اليوم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة الكاثوليكية، بعيد صعود السيدة العذراء، اليوم السبت، حيث بدأت الكنيسة الكاثوليكية، صيام السيدة العذراء 1 أغسطس الجارى، لتنهى صيامها 15 أغسطس وهو يوم احتفال انتقال السيدة العذراء، وقد وجه الأنبا باخوم النائب البطريركى للأقباط الكاثوليك، رسالة تهنئة بالعيد للأقباط الكاثوليك فى مصر.

وبمناسبة صيام العذراء، ترأس الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، الخميس، صلاة الرياضة الروحية، استعداداً لعيد انتقال العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك بكنيسة القديس العظيم مارجرجس بقرية دلجا بمركز دير مواس.

وشارك الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك في الصلاة، الأب يوحنا بولس راعي الكنيسة، والأب يوساب أيوب، والأب جوزيف منير، كما ألقي نيافته الكلمة الروحية حول الخوف من المستقبل والموت، وإلقاء همومنا علي الرب.

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يذكر أن الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، زار مساء الخميس، كنيسة عذراء السجود بمنطقة أحمد حلمى فى شبرا، حيث احتفل مع الأب الراعي جورج جميل والأب عماد العازرى بالقداس الإلهى، بحضور بعض من شعب الرعية.

وقد احتفل الأنبا باخوم، الأربعاء، بخريجي المرحلة الثانوية من الشباب بالإسكندرية، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بمحطة الرمل، بمشاركة الأب يوحنا جورج، والأب يوسف محارب رعاة الكاتدرائية، والأب فرنسيس وحيد راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس بالدخيلة ومسئول لجنة الشباب، والأب بيشوي عبد المسيح راعي كنيسة القديسة تريزا بسيدي بشر ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بالإسكندرية، ولفيف من الآباء الكهنة، بالإضافة إلى الشباب المحتفي بهم.