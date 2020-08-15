شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الصحى بمطار القاهرة يتولى متابعة الأوراق الخاصة بتحليل PCR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت سلطات المطارات المصرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، فى تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر دخول القادمين من دول الخارج بدون تقديم ما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة "سلبى"، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضى المصرية.

وكشفت مصادر مطلعه بمطار القاهرة الدولى أن سلطات مطار القاهرة الدولى، بدأت فى تنفيذ القرار بمتابعة الرحلات القادمة من الخارج، مع بدء الساعات الأولى لصباح اليوم السبت، حيث تمت مناظرة ومراجعة أوراق كل الركاب القادمين من الخارج والتأكد من مدى التزام شركات الطيران بقرار الحكومة المصرية من إلزام الركاب القادمين على متنها من المطارات الخارجية بإحضار تحليل PCR بنتيجة سلبى.

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وأوضحت المصادر المطلعه أن مطار القاهرة استقبل على مدار الساعات الماضية، منذ الثانية عشر بعد منتصف الليل، رحلات جوية من دول الإمارات العربية المتحدة واليونان وأديس أبابا وروما، وعدد من الرحلات الأخرى، حيث تم مناظرة جميع الركاب الأجانب القادمين على متن الرحلات وتم استبعاد عدد من الركاب قادمين بدون التحليل وحظر دخولهم.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر، تتولى متابعة الركاب القادمين ومناظرة الأوراق الخاصة بتحليل PCR والتأكد من نتيجته السلبية فور وصول الركاب إلى أرض المطار، ويتم حظر دخول أي ركاب لا يحمل التحليل وإخطار كافة الجهات من وزارة الطيران المدني وشركة ميناء القاهرة الدولي، بعدم إلتزام شركة الطيران - (الملزم الأول للركاب قبل إحضارهم من المطارات الخارجية) - بقرار الحكومة المصرية لتطبيق العقوبة الواردة عليها وفق قرار رئيس الوزراء الخاص بحظر الدخول.