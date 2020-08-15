شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يتفقد جامعة "العلمين الأهلية" بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (العلمين الأهلية)، بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال، وخاصة بمبانى الكليات الـ4، التى سيتم استقبال الطلاب بها فى العام الدراسي القادم.

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وشدد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المُكثفة للانتهاء من تنفيذ هذا الصرح التعليمي الكبير بمدينة العلمين الجديدة، وتعهدت شركة المقاولات المنفذة بالتزامها بالبرنامج الزمني المحدث، بحيث يتم تسليم كليتي القانون الدولي، وإدارة الأعمال، والموقع العام، فى نهاية شهر أغسطس الجاري، وكليتى حاسبات ومعلومات وهندسة ١، في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وقال المهندس خالد عباس: يتم تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (العلمين الأهلية) على مساحة 128 فداناً، وتضم الجامعة (13 كلية – 4 مبان سكنية – مبنى للإدارة – المكتبة).