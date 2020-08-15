غدا ولمدة 5 أيام.. بدء صرف الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة (بشرط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تبدأ الحكومة، غدا الأحد، في صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية بقيمة 500 جنيه، للعمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، على أن يستمر الصرف 5 أيام لينتهي الخميس المقبل.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك من ماكينات الصرف بموجب الكارت ATM مسبوق الدفع الذي صرف به المستحق الدفعة الثانية، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل موعد الصرف بنحو 24 ساعة.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الحكومة، قسمت الأعداد المستفيدة من الصرف على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي للبريد أو البنك الزراعي المصري، بحيث تكون 260 ألف مستحقاً يومياً.

وأوضح سعفان، أن العامل المستحق للـ500 جنيه سيصرف المنحة المقررة، (بشرط) تلقيه رسالة نصية من وزارة الاتصالات على تليفونه الشخصي قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، وضمانا لسلامة المستحقين.

وأضاف الوزير، أنه من المقرر أن يقوم في المرحلة الثالثة نحو مليون و600 ألف و216 عاملا، يصرفون ما يزيد عن 800 مليون جنيه.