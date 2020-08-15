أخبار مصر | رئيس الوزراء يغادر القاهرة متوجها للسودان في زيارة رسمية

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يغادر القاهرة متوجها للسودان في زيارة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، القاهرة متوجها إلى جمهورية السودان الشقيقة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء (الكهرباء والطاقة المتجددة، الموارد المائية والري، الصحة والسكان، التجارة والصناعة) وعددًا من مسؤولي الجهات المعنية، في زيارة تستغرق يوما واحدا؛ وذلك لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك ملف السد الإثيوبي.

ويعقد الجانبان المصري والسوداني، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، جلسة مشاورات موسعة تتناول أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما من المقرر أن يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الزيارة، قيادات مجلس السيادة السوداني

