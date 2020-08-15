شكرا لقرائتكم خبر عن «موزاييك الاسكندرية» يعرض فسيفساء رومانية نادرة لشهر أغسطس عمرها 17 قرن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر مسئولو صفحة متحف الموزابفسييك، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، صور قطعة فسيفساء رومانية نادرة تتوافق مع شهر اغسطس الجاري.

وذكرت الصفحة الرسمية للمتحف، أن القطعة يعود تاريخها إلى القرن الثالث الميلادى وعمرها يتجاوز 17 قرناً من الزمان أي 1700 سنة .

وأوضحت، أن فسيفساء اغسطس، تجسدها الآلهة ديانا آلهة الصيد، حيث تظهر بالتصوير معها غزالة وكلب ويلاحظ أيضا نقش يعنى أغسطس والقطعة تفصيل من أرضية لفصول وشهور السنة تصور مناظر صيد وحصاد، وهى من تيسدروس وهى موجودة في متحف سوسة بتونس.

و القطعة المعروضة للاستفتاء عليها خلال الشهر الجارى، مقسمة إلى تفاصيل كل تفصيل يحمل أسم شهر من شهور السنة وفيه أربع صور للفصول الاربعة، ويتم عرض قطعة كل شهر من شهور السنة بحيث تتوافق مع نفس الشهر.

متحف الموزابيك هو أول متحف متخصص في فن الموزاييك «الفسيفساء» في مصر وحوض البحر المتوسط، ويقع في معبدالرأس السوداء بمنطقة باب شرقي وسط الإسكندرية.

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