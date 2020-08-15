شكرا لقرائتكم خبر عن شرعوا في البناء ليلاً فداهمتهم حملة ليلية في كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أزالة حملة تابعة لمجلس مدينة كفرالشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال خشبية تمهيداً لصب خرسانة وبناء بالدورين الأرضي والثاني علوي بمنزلين مخالفين بعزبة البحر التابعة لقرية كفر المنشى بمركز كفر الشيخ. وأشار مجلس المدينة، إلى أنه وردت معلومات بأنه جاري العمل في شدتين خشبيتين ليلا، مستغلين الفترة المسائية للقيام بالأعمال تمهيداً لبناء الدورين، ظناً منهم أن مجلس المدينة والوحدة القروية لن يتمكنا من ضبط تلك الأعمال ليلاً. وتحفظت الوحدة المحلية على الخشب بعد فكه. إزالة شدتين مخالفتين إزالة شدتين مخالفتين إزالة شدتين مخالفتين الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,220

تعافي 57,858

وفيات 5,124

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