شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيزة": اليوم آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة أن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو اليوم السبت 15/8/2020، حيث تواصل المراكز التكنولوجية في استقبال المواطنين الراغبين في سداد الرسوم يومي الجمعة والسبت.

كما أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن المراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة مستمرة في استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020م ولائحته التنفيذية وسداد نسبة ال٢٥٪ رسوم جدية التصالح فى بعض مخالفات البناء

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بانتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع حتى الساعة الـ 6 مساءً، بالإضافة الى أيام الجمعة والسبت واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين وللعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

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وأوضح المحافظ أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً الى انه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة كما تناشد المحافظة المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات تصالح بسرعة سداد رسوم الجدية قبل انتهاء المهلة المحددة اليوم.