تعرَّف متى تصبح نتائج انتخابات مجلس الشيوخ بلا فائزين ولا «إعادة»

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف متى تصبح نتائج انتخابات مجلس الشيوخ بلا فائزين ولا «إعادة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توجد إحدى الحالات النادرة التى تكون فيها نتائج انتخابات مجلس الشيوخ بلا فائزين وأيضًا بلا جولة للإعادة، وهى الحالة التى يتم فيها فتح باب الترشح للانتخابات من البداية.
وتظهر تلك الحالة عندما تخوض الانتخابات قائمة وحيدة بلا منافس وفى تلك الحالة يلزم لإعلان فوز القائمة أن تحصل على 5% من إجمالى أصوات الناخبين المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين فى الدائرة وإذا لم تحصل على تلك النسبة يتم فتح باب الإنتخابات والسماح بتقدم مرشحين جدد.
ويمكن نفس الأمر أن يحدث عندما يتقدم مرشح وحيد بالنظام الفردى للمنافسة على مقعد وحيد بالدائرة ويلزمه الحصول على نفس النسبة وهى 5%، وتوجد محافظات الدائرة الفردية فيها تتكون من مقعد واحد مثل محافظة مطروح.
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