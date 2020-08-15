شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة بمطروح تعين 25 شابا من ذوي الهمم بالمنشآت الخاصة والاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة عن تعيين ٢٥ شابا من ذوى القدرات الخاصة بمحافظة مطروح ضمن من تقدموا بطلباتهم الى مديرية القوي العاملة بمحافظة مطروح وهم يحملون عدد مختلف من المؤهلات حيث تم تعيينهم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وهم ضمن الذين تم تسجيلهم بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم إلى 210 من طلبات العمل التى تم إدراجها بالمديرية .
من جهتها أعلنت مديرية القوى العاملة بمطروح عن تسجيل ٣ مخالفات بإدارة السلامه والصحة المهنية بعد مرور لجنة من الإدارة بالمرور على حوالى ١١١ منشأة لمتابعه شروط السلامه والصحة المهنية بتلك المنشآت كما قامت المديرية بصرف حوالى ٦ ملايين و٨٣٣ الفا و٥٠٠ جنيه كمنح للعمالة المسجلة لديها ضمن العمالة غير المنتظمة الموسمية خلال شهر يوليو الماضى .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
96,220
-
تعافي
57,858
-
وفيات
5,124
كانت هذه تفاصيل خبر القوى العاملة بمطروح تعين 25 شابا من ذوي الهمم بالمنشآت الخاصة والاستثمارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.