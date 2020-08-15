شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة بمطروح تعين 25 شابا من ذوي الهمم بالمنشآت الخاصة والاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة عن تعيين ٢٥ شابا من ذوى القدرات الخاصة بمحافظة مطروح ضمن من تقدموا بطلباتهم الى مديرية القوي العاملة بمحافظة مطروح وهم يحملون عدد مختلف من المؤهلات حيث تم تعيينهم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وهم ضمن الذين تم تسجيلهم بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم إلى 210 من طلبات العمل التى تم إدراجها بالمديرية .

من جهتها أعلنت مديرية القوى العاملة بمطروح عن تسجيل ٣ مخالفات بإدارة السلامه والصحة المهنية بعد مرور لجنة من الإدارة بالمرور على حوالى ١١١ منشأة لمتابعه شروط السلامه والصحة المهنية بتلك المنشآت كما قامت المديرية بصرف حوالى ٦ ملايين و٨٣٣ الفا و٥٠٠ جنيه كمنح للعمالة المسجلة لديها ضمن العمالة غير المنتظمة الموسمية خلال شهر يوليو الماضى .