شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة الاشغالات المخالفة على كافتيريات البحر بحى العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عادل عبدالفتاح رئيس حي العرب ببورسعيد، استكمال حملات إزالة الاشغالات والتعديات الغير قانونية وكل الموانع الحاجبة لرؤية البحر عن المواطنين بكل المنشآت المخالفة التي وضعها مستأجرو الشواطئ والكافيتريات مؤكدا أن رؤية البحر حق للجميع ولن يسمح بحجبها.

وقامت إدارات الرخص- الأملاك- الاشغالات- المتابعة- شؤون البيئة- الشؤون القانونية بحملة مكبرة لإزالة كافة الاشغالات بنطاق الحى وتم خلالها إزالة كافة المعوقات والمخالفات والأكشاك وعربات اليد الخشبية من الشواطئ التي تعوق رؤية البحر.

وعلى الممشى السياحي تمت إزالة عدد من الكتل الخرسانية والسلالم علاوة على إزالة إشغالات الشماسي والكراسي به، كما تم تحريك وازالة جميع الألعاب التي توجد على رصيف الكورنيش وإنزالها وذلك لتوسعة الرصيف لمرور المواطنين.

وخلال الحملة؛ تم إعطاء مهلة لبعض الكافتريات لإزالة ما هو غير حاجب لرؤية البحر، وفي حال عدم التنفيذ سيتم إزالتها فورا واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.