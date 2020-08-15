شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: حملات نظافة ورفع كفاءة الإنارة العامة بكشافات الليد بمصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أعمال نظافة، ورش الشوارع، والميادين والحدائق والمنشآت وتطهيرها ،حرصا على صحة وسلامة المواطنين، ورفع كفاءة الإنارة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم الانتهاء من رفع كفاءة الكهرباء بمداخل النرجس الرئيسي، بتركيب كشافات تتميز بالإضاءة العالية، وجارى تركيب وصيانة عدد من الكشافات بالطريق الرئيسي بالمصيف، والشوارع المؤدية لشاطئ الفنار.

وأضاف محمد الإمام، رئيس مدينة المصيف، أنه تم كنس الشوارع الرئيسية، ورفع الرمال والأتربة من على الطرق، ورفع المتولد اليومى من المقامة، وقص الأشجار وتهذيبها، ورش وتطهير كافة شوارع المدينة ،وتعقيم المنشآت والميادين والحدائق العامة، كما شهد المصيف حملات النظافة ومكافحة الناموس والحشرات والتطهير اليومى.