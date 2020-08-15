شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزاله التعديات على أملاك الدولة ومخالفات المباني بالقابوطى في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي ببورسعيد، استمرار حملة ازاله التعديات على أملاك الدولة ومخالفات المباني العشوائية بمنطقة القابوطى، وقامت إدارة الأملاك بالحي بالأشراف على قيام متعدي على اراضي الدولة بهدم وازاله منزل من الطوب الاحمر والأخشاب، تنفيذا للقرار رقم 215 لسنة 2018 بمساحة 40 م٢ بمنطقة القابوطى بلوك رقم 6، ضمن حالات التعدي على أملاك الدولة ومخالفات المباني العشوائية بمنطقة القابوطى وفي إطار تطبيق قانون أزاله المخالفات قبل التصالح مع الحى في مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، ووقف إجراءات الإحالة إلى النيابة العسكرية

ونفذت الحملات البيئية لرصد وازاله المخالفات البيئية وتحرير محاضر لأصحابها بعدد من مناطق وقطاعات الحى، بالمرور الميداني على مناطق مبارك والسيدة نفيسة القديمة واستكمال زمزم وخديجة والسلام الجديد لمتابعه عدد من الشكاوى ومعاينتها على الطبيعة حيث رصدت الحملة عدد من مخالفات إنشاء أبراج حمام وعشش لتربيه الدواجن والطيور فوق أسطح العمارات، وتم التنبيه على أصحابها بإزالتها قبل تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة كما تم معاينه شكوى بوجود كشك داخل الممر الخاص بالعمارة 94 بمنطقة السلام الجديد وتم ازالته، كما قامت الحملة برصد عدد من مخالفات الباعة الجائلين أثناء استخدامهم لمكبرات الصوت والتي تسبب إزعاج المواطنين بالمخالفة للقانون وتم التنبيه عليهم بعدم استعمال هذه المكبرات حتى لا يتم مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب هذه المخالفات في حال تكرار المخالفة