شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط بلكونة بمنطقة البهي بالمحلة ووفاة شخص وإصابة 2 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت منطقة الله بمدينة المحلة الكبرى، الجمعة، انهيار اجزاء من عمارة سكنية ممكن تسبب في مصرع أحد الأشخاص وإصابة آخرين تم نقلهما إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج.
كان مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من شرطة النجده يفيد بمصرع مواطن وإصابه آخرين بسبب سقوط أجزاء من عقار آيل للسقوط
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بدفن الجثة.
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