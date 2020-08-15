شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 95 مليون جنيه.. وزير التعليم العالى يفتتح 7 مشروعات جديدة بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، جولة ميدانية موسعة اليوم السبت في جامعة الاسكندرية، يقوم خلالها بنشاطات وافتتاحات كبيرة على مدار اليوم .

في البداية، يرأس الوزير أول اجتماع للمجلس الاعلى للجامعات، بحضور جميع رؤساء الجامعات المصرية، بمقر ديوان عام جامعة الاسكندرية بالشاطبى، بعد توقف دام لأكثر من 5 شهور، بسبب الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويعقب المجلس جولة تفقدية داخل كليتى الطب والآداب حيث يقوم بافتتاح منشآت طبية جديدة بحضور الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الاسكندرية، والدكتور وائل نبيل عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، كما يقوم الوزير بافتتاح متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية بالمكتبة المركزية التابعة لكلية الآداب.

وقال الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب في جامعة الاسكندرية، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه سيتم اليوم السبت افتتاح مركز التدريب الطبي بكلية الطب بتكلفة 30 مليون جنيه، فضلاً عن افتتاح 6 مشروعات تطوير جديدة بقطاع المستشفيات الجامعية بتكلفة تبلغ 65 مليون جنيه، حيث تبلغ تكلفة جميع المشروعات المقرر افتتاحها اليوم 95 مليون جنيه، تتحمل ميزانية المستشفيات الجامعية منها 30% والباقى والمقدر بـ70% عبارة عن تبرعات من منظمات المجتمع المدنى.

وأوضح «نبيل»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه من المقرر افتتاح مركز سموم جديد على أعلى مستوى بديل عن الحالي بطاقة ٣٠ سرير، وأعمال تطوير قسم علاج الأورام والطب النووي والكشف المبكر لأورام الثدي وأعمال تطوير قسم جراحة المخ والأعصاب وإنشاء عناية مركزة للأطفال لحالات جراحة المخ .

ولفت عميد كلية الطب إلى أن الوزير سيفتتح اليوم السبت أيضاً، أعمال تطوير قسم الأمراض الصدرية وزيادة أسرة العناية المركزة إلى ١٢ سرير، وأيضاً افتتاح وحدة غسيل كلوي في مستشفى المواساة بسعة عشرين ماكينة غسيل كلوي، كما سيتم افتتاح أعمال تطوير وتجهيز ٩ غرف عمليات منهم ٢ كبسولة عمليات، أيضا إنشاء عناية مركزة انتقالية بقدرة ٥ أسرة في مستشفى الحضرة الجامعي.

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