شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا عن بدء جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين خارج مصر يومى الأحد 6 سبتمبر والاثنين 7 سبتمبر المقبلين، على أن تُجرى الانتخابات داخل مصر يومى الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر 2020 على أن يتم إعلان النتيجة لجولة الإعادة في موعد أقصاه يوم 16 سبتمبر.

وتبدأ الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 20 أغسطس، ويتم الطعن على قرار الهيئة بإعلان نتائج الجولة الأولى يومى الخميس 20 أغسطس والجمعة 21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية فى الطعون اعتبارًا من يوم السبت 22 أغسطس إلى يوم الاثنين 31 أغسطس.

فرز الأصوات فى انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية - صورة أرشيفية