شكرا لقرائتكم خبر عن رابط مباشر.. الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى وموعد قطع الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يمكنك الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات te.eg عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون كما في الشكل التالى: اعرف قيمة فاتورة التليفون الأرضى وآخر موعد لقطع الخدمة وأعلنت الشركة عن سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو إعتبارًا من 15 يوليو ولمدة شهر ينتهى فى 14 أغسطس، على أن تقوم الشركة فى حالة عدم السداد تحويل الخط للاستقبال فقط ومنع الاتصال اعتبارًا من 15 أغسطس ولمدة شهر ينتهى فى 14 سبتمبر، وتبدأ الشركة بعدها فى قطع الخدمة نهائيًا فى فى حالة عدم السداد، وتحميل العميل غرامة تأخير على الفاتورة المستحقة بالإضافة إلى قيمة الفاتورة فى حالة عدم السداد. اضغط هنا لمعرفة قيمة الفاتورة الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,220

تعافي 57,858

وفيات 5,124

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رابط مباشر.. الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى وموعد قطع الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.