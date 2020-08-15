شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تتيح لأعضائها الاستعلام عن لجان انتخابات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن إمكانية أعضائها على مستوى الجمهورية، مراجعة الاشتراكات، والتعرف على مقرات لجانهم للمشاركة بانتخابات التجديد النصفى، المقرر لها يوم الجمعة 21 اغسطس 2020، وذلك من خلال موقع النقابة الرسمى.

وأكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن إجراء انتخابات نقابة أطباء الأسنان، يتفق مع ما تقوم به الدولة من قرارات لعودة ممارسة الحياة الديمقراطية السليمة من جديد بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، لاسيما وأنه تم تحديد انتخابات مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان في 21 أغسطس 2020، عقب انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أنه لا يوجد مانع قانوني لاجراء الانتخابات الخاصة بالنقابة في الموعد المحدد .

ونشرت النقابة العامة لأطباء الأسنان، الكشوف النهائية بأسماء المرشحين بانتخابات التجديد النصفى، وذلك على مقاعد النقيب العام لأطباء الأسنان، وعضوية مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، وأوضحت القوائم ترشح 10 أطباء على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، هم: الدكتور سعيد الباسطى، الدكتور أحمد الزين، الدكتورة أميمة المحلاوى، الدكتور ياسر الجندى، الدكتور خيرى المرسى، الدكتور إيهاب هيكل، الدكتور حسام أبو ساطى، الدكتور أحمد توفيق، الدكتور أحمد أبو زيد، الدكتورة ميران سلطان.

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وكان قد قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، إن مجلس النقابة قرر الدعوة لإجراء انتخابات التجديد النصفى يوم الجمعة 21 أغسطس 2020، تحت إشراف قضائى كامل، وتقرر ضم 4 أعضاء، للجنة الإشراف على الانتخابات، من خارج المجلس.