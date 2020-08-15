شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات العنب تتخطى 129 ألف طن.. والزراعة: زيادة عن العام الماضى 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء تصدير موسم العنب وحتى 12 من شهر أغسطس الجارى، بلغت الشحنات المصدرة ما يزيد عن 129 ألفا 725 طنا إلى جميع الأسواق العالمية، عن ما قبله من نفس التوقيت من العام الماضى بلغ 106 آلاف و494 طنا، وسط متابعة وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن موسم صادرات العنب يشهد ارتفاعا ملحوظا بسبب التوسع فى فتح أسواق عالمية جديدة، وجارى الشحن، متابعا أن هناك زيادة ملحوظة فى صادرات العنب والثوم والفراولة والرومان والفاصوليا في العام الحالي عن العام الماضي بنسب من 10 إلي 30٪، مشير إلى أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة، وتحسن جودة المنتج، متوقعا زيادة صادرات العنب الموسم الجديد، والتصدير طبقا للاشتراطات الحجرية، مؤكدا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعي، مواصلة تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

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وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إجراءاتها الصارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالإضافة الى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

فيما أكد تقرير وزارة الزراعة، أن التصدير يتم طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة والطلب يتزايد على الصادرات الزراعية المصرية رغم انتشار فيروس كورونا في العالم مما يؤكد على جودة منتجاتنا الزراعية، واشادت وزارة الزراعة ، بجهود جميع العاملين بالحجر الزراعي الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا من اجل انهاء وتسهيل إجراءات التصدير لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطي النقدي الأجنبي ، و اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا.