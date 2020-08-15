شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصاب الفوز للمقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتوقع أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، وفقا للجدول الزمنى للانتخابات مجلس الشيوخ النتيجة النهائية فى 19 أغسطس المقبل، عقب الانتهاء من تسلم نتائج الفرز والاقتراع من اللجان العامة، والفصل فى جميع التظلمات المقدمة على الحصر العددى للناخبين.

ولكن كيف حدد القانون نصاب الفوز بالنسبة للنظام الفردي في المرحلة الأولي وكيف تتم الاعادة ؟ يجيب عن ذلك المادة 24 من القانون رقم 141 لسنه 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ

1- فى الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

2- إن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم، أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة.

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3- وفى حالة الإعادة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

4- فى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

وأتمت الهيئة جميع مراحل الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، ولم يتبقى لها سوى إعلان النتيجة النهائية فور انتهائها من تسلم جميع أوراق الاقتراع من اللجان العامة على مستوى الجمهورية.