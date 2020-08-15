شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تجدد الحدائق استعدادا لفتحها للزوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن المشروع جدد عددا كبيرا من الحدائق خلال الفترة التي أغلقت فيها الحدائق بسبب جائحة كورونا، حيث تم دهان الأسوار والمقاعد وصيانة الحدائق بالكامل والمسطحات الخضراء.

وأضاف سلطان لـ"الخليج 365" أن كل الحدائق بالقاهرة تستعد الأن لاستقبال الزوار فور اصدار قرار بشأن فتح الحدائق، مشيرا إلى أن كل الحدائق انتهت من أعمال الصيانة بالجهود الذاتية، لتكون على أكمل وجه عقب فتحها للزوار.

وتستغل محافظة القاهرة فترة غلق الحدائق بسبب جائحة كورونا، في صيانة الحدائق بالكامل وإعادة تجديدها مرة أخرى لتعود جديدة مرة أخرى وتظهر بشكل جمالي أمام الجمهور بعد إعادة فتحها.

وتمتلك محافظة القاهرة ما يقرب من 300 حديقة، منها 60 حديقة "30 حديقة متميزة تابعة لهيئة النظافة والتجميل، و30 حديقة تابعة لمشروع الحدائق المتخصصة" وباقي الحدائق عامة منتشرة في الشوارع والميادين وعلى كورنيش النيل بدون أسوار.

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وبالتزامن مع غلق الحدائق يستمر العمل بها حيث يحضر العمال يوميًا لإجراء الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء وأعمال تجديد الأسوار والمقاعد وأعمال الصيانات للإنارة ودهان الأسوار.

ورصد ”الخليج 365”، أعمال التجديدات بحدائق هيئة النظافة بالقاهرة "الحدائق المتميزة"، وعددها 30 حديقة بالإضافة إلى ما يقرب من 400 حديقة عامة منشرة بالعاصمة، وذلك بالتزامن مع أعمال التعقيم المتواصلة بكل الحدائق.

وعلى الرغم من غلق الحدائق بكل أنوعها في القاهرة إلا أن أعمال الصيانة مستمرة وكذلك مشروعات التطوير القائمة في بعضها قائمة أيضا، وكانت لجأت الحدائق العام الماضي إلى رفع قيمة تذاكر الدخول لتعويض الخسائر وتحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور، بالإضافة إلى تغطية النفقات.

وتعتمد الحدائق في أعمال الصيانة على الجهود الذاتية فلدى محافظة القاهرة ورش خاصة بهيئة النظافة وأخرى تابعة لمشروع الحدائق المتخصصة تصنع من خلالها المقاعد والأسوار كما تستغل مخلفات الأسوار والمقاعد في إعادة إنتاجها بأيدي العمال ما يوفر الكثير من النفقات.