شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الكنيسة الأسقفية تنظم حفل تخرج دفعة جديدة من معهد جبال النوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة الأسقفية الانجليكانية بتخرج دفعة جديدة من معهد جبال النوبة لدراسة الكتاب المقدس وذلك بمقر الكنيسة الأسقفية بالزمالك، اليوم السبت.

ويلقى كلمة الاحتفال دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بالإضافة لتوزيع الشهادات على الخريجين.

تأسس المعهد سنة ٢٠١٣ بطلب من قادة الخدمة فى المجتمع السودانى فى مصر، داخل كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمنطقة مصر الجديدة، وتبلغ مدة البرنامج الدراسي ثلاث سنوات يركز فيهم الدارس على تعلم الكتاب المقدس و تقنيات الإدارة ويُعد المعهد أحد خدمات كلية اللاهوت الأسقفية.

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فى سياق متصل، استأنفت الكنيسة الأسقفية اليوم الجمعة فعاليات السنة الثالثة لمشروع "معاً من أجل تنمية مصر" والتى توقفت فى وقت سابق بسبب جائحة فيروس كورونا. وتبدأ أولى الفعاليات بخدمة مجتمع القاهرة، التى تقام بالاشتراك مع مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية. من جانبه قال رامز بخيت المشرف على المشروع، في بيان صادر عن الكنيسة، تبدأ الفعاليات بيوم تدريب لشباب القاهرة تحت عنوان "طاقات الشباب الإبداعية" وذلك نطلاقا من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الاآخر، وإعلاء القيم المشتركة، وتفعيل العمل الجماعى المبنى على الاحتفاء بالاختلاف.

وأوضح رامز بخيت، أنه تم تصميم هذا التدريب من أجل بناء فريق مجتمعى قادر على إطلاق برامج في المجتمعات المحلية تطلق طاقات الشباب الإبداعية وتمكنهم من تنفيذ مشروعات مجتمعية تزرع المحبة والسلام بين مختلف أطياف المجتمع؛ ويقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير، ومن المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.