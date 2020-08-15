شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل بالعيادات الخارجية بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتهاء مرحلة العزل الطبي للمرضي المصابين بفيروس كورونا،و بداية من اليوم السبت تبدأ العيادات الخارجية بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي في استقبال المرضى على مدار أيام: السبت، والاثنين، والأربعاء، صرح بذلك الدكتور محمد عجاج، مدير عام المستشفى، موضحًا أن العمل يبدأ من السبت 15 أغسطس الجاري بالنسبة إلى العيادات الخارجية.

وأوضح مدير عام المستشفى أنه فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع المستشفيات؛ فقد تم الانتهاء من عملية رش المستشفى وتطهيرها وتعقيمها.

وأضاف عجاج أنه إضافة إلى ذلك تقرر العمل بمعامل التحاليل الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، وعيادات الأسنان، ووحدات تفتيت الحصى على مدار أيام الأسبوع.

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كما أضاف عجاج أن العمل بالمستشفى يجري على قدم وساق؛ من أجل تشغيلها تباعًا خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن مستشفى جامعة الأزهر التخصصي تعد من المستشفيات المتميزة في جميع التخصصات الطبية؛ حيث تضم نخبة من أفضل أساتذة الطب في مصر والشرق الأوسط في التخصصات كافة، إضافة إلى موقعها المتميز والفريد في قلب مدينة نصر.