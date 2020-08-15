شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 10 ساعات عن مدينة دمنهور اليوم من 10 مساءً لـ8 صباح الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة عن قطع المياه عن مدينة دمنهور وبعض مناطق ريفها وذلك اليوم السبت 15/8/2020 اعتبارًا من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة الثامنة صباح يوم الأحد، مؤكدة أن ذلك يأتى تمهيدًا لبدء عملية دخول خط بولى إيثيلين قطر 630مم بطول 1300متر ربط الخدمة بداية من مستشفى الحميات وحتى شارع الروضة. وناشدت الشركة، المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز بتدبير الاحتياجات اللازمة من المياه، مشيرةً إلى أنه سيتم الدفع بسيارات مياه لتوفير احتياجات المياه خلال فترة الانقطاع .

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