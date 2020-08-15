شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 12 طنا من لحوم الأضاحى فى 4 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توزع وزارة الأوقاف اليوم السبت، 12 طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "القليوبية – الدقهلية – الفيوم – بني سويف"، بواقع 3 طن لكل محافظة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى الآن 125 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ - الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر- البحيرة).

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وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم ، وعدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أن الوزارة راعت كل الضوابط الشرعية في الذبح في وقته الشرعي ، وأن عملية الذبح قد تمت بإشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين من وزارة التموين ، وتتم الآن عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بمعرفة وزارة التموين وإشراف وزارة الأوقاف ، لتنطلق اليوم عملية التوزيع وتتوالى يوميًا للوصول إلى المستحقين الحقيقيين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب .