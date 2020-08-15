شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سيدة حزنا على ابنتها بعد أيام من مقتلها على يد زوجها بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وفاة سيدة بعد أسبوعين من مقتل ابنتها على يد زوجها بالمنياتوفيت سيدة بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا بعد مرور نحو15يوما من مقتل ابنتهاعلي يد زوجها حيث أصيبت المتوفاة بحالة إعياء شديدة عقب علمها بنبأ مقتل ابنتها ثم توفيت حزنا عليها.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديريةبوصول جثة هامدة لمستشفي مغاغة العام، سيدة تدعى «ن. ا» 43 سنة مقيمة بمركز مغاغة، بها آثار لطعنات بأماكن متفرقة من الجسد .

انتقل العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والمقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة والرائد عبدالرحمن غزاوي معاون أول المباحث لفحص البلاغ حيثت تبين وقوع مشاجرة بين المجني عليها وزوجها المدعو «ع. م» عامل 47 عام، الذي قام بطعنها عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسدها وضربها برقبتها، فأودى بحياتها على الفور وذلك بعد مشادة كلامية نشبت بينهما لخلافات مالية، وفر هاربا .

أفادت التحريات الأولية، أن سبب الخلاف إصرار المتهم «الزوج» على بيع منزله لإعطاء المال لشخص من قريته يعمل في توظيف الأموال مقابل الحصول على أرباح كبيرة، غير أن الزوجة اعترضت على تلك الفكرة وأصرت على موقفها بعدم بيع المنزل الملك لها كمراثا من والدها.