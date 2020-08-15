شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم حار والرطوبة 85.. ورئيس الأرصاد الأسبق: منخفض الهند الموسمي السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال دكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأسبق أن مصر تتأثر هذه الأيام بمنخفض الهند الموسمي الشديد الحرارة وهو الذي يتسبب بالرطوبة العالية التي نعاني منها .

وأضاف عبدالعال في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» أن المنخفض يأتي من الهند ويمر بالجزيرة العربية وهي صحراء مما يزيد حرارته، وبعد ذلك يتحرك على البحر الأبيض المتوسط وكل ما يزيد التحرك على البحر الأبيض المتوسط ( مسطح مائي ) كل ما تزيد نسبة الرطوبة ( وهى بخار الماء المحملة به )، وهو يتحرك على البحر المتوسط مسافة كبيرة ثم يبدأ بالعودة مرة أخرى «يلف ويرجع» للدخول على مصر .

وأوضح عبدالعال «فهو يأتى حار جداً وطبعاً كل هذه المسافة على مسطح مائي تزيد نسبة بخار الماء نتيجة ارتفاع الحرارة وتصبح كبيرة جداً ثم تبدأ بالدخول على مصر، وتكون مشبعة تماماً ببخار الماء والتي تزيد نسبة الرطوبة التي تؤثر على البلاد والتي نشعر بها .

ورداً على سؤال العديد من الناس متى ينتهي منخفض الهند الموسمي قال عبدالعال أنه يبدأ من منتصف شهر 6 ويستمر إلى نصف سبتمبر على الأقل .

وينصح رئيس هيئة الارصاد السابق لمواجهة الحرارة والرطوبة المرتفعة بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، شرب السوائل والمياه قدر الإمكان، عدم الجلوس في المناطق المغلقة وسيئة التهوية، كما يفضل وجود غطاء للرأس في أثناء الخروج نهارا، والاطمئنان بصفة مستمرة على دورة تبريد السيارات.

وعن الطقس اليوم السبت يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 85 – 28 )، السواحل الشمالية ( 88 – 50 )، شمال الصعيد ( 55– 20 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 15 ) .

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «36– 25»، الإسكندرية «32 – 26»، قنا «40- 27»، الأقصر «41– 28»، أسوان «41 – 30» .

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