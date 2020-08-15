شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الغرق الكبير.. تفاصيل غرق 9 حالات جديد فى مصر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيما يمكن تسميته بيوم الغرق الكبير فى مصر، شهدت محافظة الإسكندرية غرق 8 أشخاص فى أماكن متفرقة فى الإسكندرية بشواطئ العجمى، وقرى الساحل الشمالى لمخالفتهم لقرارات غلق الشواطئ الصادر من مجلس الوزراء وتسللهم فى أوقات مبكرة من اليوم نزولهم إلى مياه البحر وبسبب ارتفاع الأمواج اليوم الجمعة.

كما لقى طالب مصرعه غرقًا داخل ترعة بناحية مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، أثناء الاستحمام هروبا من حرارة الجو.