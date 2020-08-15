شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتبرع براتبه لإصلاح الآثار الوطنية فى أمريكا بقيمة 400 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبرعه براتبه كرئيس من أجل المساعدة في إصلاح وترميم الآثار الوطنية الأمريكية التي وصفها بالعظيمة، مؤكدا تبرعه بقيمة 400 ألف دولار أمريكي.



ترامب

وغرد دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :"لقد وعدتكم بأنني لن آخذ سنتًا من الراتب كرئيس لكم. أتبرع بمبلغ 400000 دولار بالكامل! إنه لشرف لي أن أعطي 100،000 دولار لوكالة الحديقة الوطنية التابعة للحكومة الفيدرالية من أجل المساعدة في إصلاح وترميم آثارنا الوطنية العظيمة، مهم جدا لتاريخنا الأمريكي! شكرا".

أما فيما يخص الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كتب ترامب قائلا :"أكبر فرق بين السباق الرئاسي في عام 2020 وسباق 2016 هو أن مرشحة عام 2016 ، هيلاري كلينتون ، كانت أكثر ذكاءً وأذكى من جو بايدن".



دونالد ترامب

Advertisements

وفي وقت سابق، قال دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، عندما سئل عن الحالة الصحية لشقيقه روبرت: "لدي أخ رائع، لدينا علاقة عظيمة لفترة طويلة، منذ اليوم الأول، وهذا منذ وقت طويل، إنه في المستشفى الآن وآمل أن يكون على ما يرام. لكنه يواجه وقتا صعبا."

وقد نقل روبرت ترامب الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مستشفى في ولاية نيويورك، وقالت عدة مصادر بأنه "مريض للغاية".

وأكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني لـ ABC News، نقل روبرت إلى المستشفى، مضيفة أن دونالد ترامب وشقيقه روبرت تربطهما علاقة جيدة للغاية وأن الرئيس سيقدم مزيدًا من التفاصيل لاحقًا، ومن المتوقع أن يزور الرئيس شقيقه اليوم.