شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: مجلس الأمن رفض مشروع تمديد حظر الأسلحة على إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن مجلس الأمن الدولي رفض مشروع القرار الأمريكي بتمديد حظر الأسلحة على إيران، مشيرا إلى أن دولته ستواصل العمل لضمان عدم تمتع النظام الإرهابي الإيرانى بحرية شراء وبيع الأسلحة التى تهدد أوروبا والشرق الأوسط.

وأضاف أن مجلس الأمن فشل في التصرف بشكل حاسم للدفاع عن السلم والأمن الدوليين هو أمر لا يغتفر، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخل عن أصدقائها الذين توقعوا المزيد من مجلس الأمن، مشيرا إلى أن رفض القرار يمهد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم في رعاية الإرهاب لشراء وبيع أسلحة تقليدية دون قيود محددة.

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قال إن الولايات المتحدة سنفعل كل ما في وسعها لضمان تمديد حظر الأسلحة على إيران، مضيفا أن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي خطوة مهمة نحو استقرار الشرق الأوسط.

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ودعا مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، روبرت أوبراين، إلى النظر في منح الرئيس ترامب بجائزة نوبل للسلام، مشيرًا إلى دوره في تحقيق إنجاز دبلوماسي بين والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن اقتراح أوبراين مسألة حصول رئيسه على هذا التكريم المرموق، وهو ما اقترحه الرئيس نفسه في السابق ، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض.

وقال أوبراين "إنه أمر رائع حقا عندما تتراجع وتلقي نظرة على ما فعله هذا الرئيس على جبهة السلام". "ولن يفاجئني ذلك - سيستغرق الأمر بعض الوقت في هذه البيئة - ولكن لن يفاجئني إذا تم ترشيح الرئيس في النهاية لجائزة نوبل لهذا الغرض. عمل اليوم هو مثال على لماذا يجب أن يتم التفكير به كمرشح يستحق وينبغي أن يكون الأوفر حظا لجائزة نوبل للسلام".

وأشاد أوبراين بترامب لدوره في التوسط في تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل. وأشار إلى أن أحد كتب ترامب كان بعنوان "فن الصفقة" لكنه سيبقى في الذاكرة "لكونه صانع سلام عظيم".