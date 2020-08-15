أخبار × 24 ساعة.. التضامن تبدأ اليوم صرف مساعدات تكافل وكرامة على مرحلتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..



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وزير الأوقاف: جماعات الفتنة والضلال هدفها إضعاف مؤسسات الدولة وإقامة كيانات بديلة التضامن تبدأ غدا صرف مساعدات تكافل وكرامة على مرحلتين منعا للتكدس محافظ الجيزة يوجه بإنجاز طلبات التصالح فى مخالفات البناء والتنسيق مع الجهات المختصة تنسيق 2020.. 7 كليات جديدة تضاف إلى الجامعات التعليم العالى: تشغيل 4 جامعات أهلية جديدة بالعام 2020 وفق شراكات دولية وزير التعليم: تغيير قيادات بالوزارة لتجديد الدماء وليس بسبب الفساد غرفة المنشآت تطالب وزير السياحة بتعديل مواعيد إغلاق المطاعم لـ 2 صباحا Advertisements السياحة تبلغ المنشآت بقرار تخصيص 12% من قيمة الحفلات لتنمية موارد الدولة البيئة: 109 طلبات لفتح مواقع تجميع قش الأرز استعدادا لموسم السحابة السوداء الأرصاد: غدا طقس حار بالقاهرة والرطوبة تصل 85% والعظمى تسجل 36 درجة الهجرة: الأغنية الرسمية لـ"مراكب النجاة" تحقق أكثر من 6 ملايين مشاهدة.. فيديو الزراعة: صادرات الخضر والفاكهة تتخطى 3 ملايين و804 آلاف طن وجارى الشحن الزراعة: 167 ألف رأس ماشية و6.7 مليون طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يوم التعليم العالى: 102 ألف طالب سجلوا فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات تعرف على مواعيد صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

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