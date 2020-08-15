شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة العالمية ترصد 6 قرارات أصدرتها الحكومة المصرية لدعم القطاع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظمة السياحة العالمية انها تقوم برصد لأبرز القرارات الداعمة التى قدمتها كل دولة لقطاع السياحة خلال جائحة فيروس كورونا، من خلال أداة تتبع للسياسة مع استجابات سياسية محدثة من قبل البلدان والمؤسسات الدولية للتخفيف من آثار أزمة COVID-19 في قطاع السفر والسياحة ، واستئناف السياحة وتسريعها التعافي.

وقالت المنظمة انه استنادًا إلى المعلومات الواردة من الحكومات والمنظمات الدولية والمصادر العامة الرسمية عبر الإنترنت ، أطلقت منظمة السياحة العالمية لوحة معلومات تفاعلية عبر الإنترنت حول استجابات السياسات القطرية والدولية لـ COVID-19 والتي تغطي 220 دولة وإقليمًا وأكثر من 30 مؤسسة دولية وإقليمية. ومن خلال لوحة المعلومات رصدت المنظمة قرارات الحكومة المصرية لدعم تعافى القطاع السياحى:

1. برامج تأشيرات جديدة مع دخول متعدد لمدة 5 سنوات صالحة لمدة 90 يومًا آخر.

2. أصبحت الأسواق الجديدة الآن قادرة على الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول إلى 76 دولة

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3. إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية ستة أشهر

4. تأجيل سداد جميع مستحقات المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو مزايا تأخير.

5. إعفاء جميع البازارات والكافيتريات الموجودة في المواقع الأثرية من دفع الإيجار حتى استئناف السياحة بأمان.

6. خطة إعادة جدولة وتأجيل لمدة ستة أشهر لمدفوعات المرافق (الكهرباء والماء والغاز) للمنشآت السياحية وشركات الطيران الخاصة، على ان تبدأ المدفوعات من أكتوبر 2020.