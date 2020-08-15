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تفاصيل الاجتماع الأول لمجلس الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس الكلية الإكليريكية اللاهوتية اجتماعه بالأنبا رويس بالقاهرة فى دورته الأولى لعام 2020 - 2021 م بحضور الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية، ورؤساء الأقسام ووكيل الكلية للدرسات العليا.

 

وناقش المجلس في أولى جلساته، الرؤية والأهداف، ووضع اللوائح المنظمة للعمل بالكلية، كما وضع ميثاق تعاون ملزم للأساتذة، وتم التاكيد على ضرورة إعداد كوادر قبطية أرثوذكسية قادرة على قيادة المجتمع الكنسي للحياة الأبدية من خلال تعاليم الكتاب المقدس والتقليد.

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كما تمت مناقشة العديد من الآليات التي تتناسب مع متطلبات العصر وكيفية استخدام التقنيات الحديثة في التعليم عن بعد مع الحفاظ على التعليم المباشر لضمان التواصل واستمرارية التلمذة.

 

كما أكد مجلس الكلية الاكليريكية اللاهوتية خضوعه لرئاسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة في قداسة البابا البطريرك والمجمع المقدس. وسار  الاجتماع بروح الوحدة والمحبة والتفاعل المثمر البناء.

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