"رادارات الجيزة" تلتقط 712 مخالفة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: حملات مرورية مستمرة تشنها الإدارة العامة لمرور الجيزة تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. خلال الساعات الـ24 الماضية واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم. ‫وأسفرت جهود الحملات -خلال 24 ساعة- عن ضبط 4052 مخالفة مرورية، تتصدرها الانتظار الخاطئ بـ1308 مخالفات تليها نموذج 125 بـ1261 مخالفة. كما تم التصالح في 10 مخالفات، والتصدي لـ 18 موقفا عشوائيا بمطالع ومنازل الكباري، وتحرير 712 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" وحجز 10 مركبات "توك توك" مخالفة وشن 86 حملة بمطالع الطريق الدائري.

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