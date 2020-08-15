لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.. حديقة الحيوان تستعين بالأيس كريم والبروتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

استعانت حديقة الحيوان بالجيزة بالتكييفات والمراوح والأيس كريم، للعديد من الحيوانات التي تعيش في بيئة مختلفة وذلك لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وقال اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحديقة لديها أسلوب خاص للتعامل مع تلك الظروف المناخية، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فترة الظهيرة؛ قد يتسبب بأذى لدي نوعيات محددة من الحيوانات مثل الدب السيبري، وإنسان الغابة، والدب الأمريكي.

وأضاف "رجائي"، لمصراوي، أن الحديقة اتخذت كافة التدابير اللازمة للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة أبرزها عمل أيس كريم وتوفير 2 تكييفات للدببة السيبيري وإنسان الغابة، وتشغيل دش المبيت للزرافة ووضع كميات ثلج للدب الأمريكي بحمام السباحة، موضحًا أن تلك الحيوانات تعيش في أجواء ليست أجوائها وتحديدًا الدببة الأمريكي، ووضع قطع ثلج لسبع البحر.

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وفي ذات السياق أكدت الدكتورة مها صابر مديرة حديقة الحيوان بالجيزة، أن بعض الحيوانات مثل الأسود والضباع معتادة على مثل هذه الأجواء الحرة، مضيفًا: أنها تفضل المكوث تحت المظلات والأكل بكميات محدودة، لافتة إلى تزويد بعض الحيوانات بالبروتين المغذي للتغلب على عدم الإقبال على الطعام.

ولفتت "صابر"، إلي أن الإدارة تقوم بالمرور الدائم من قبل الفريق الطبي من أجل توفير معالج للجفاف وزيادة معدلات فيتامين c والأملاح المعدنية بالإضافة لتقليل الأعلاف وزيادة السوائل.

وأشارت مدير حديقة الحيوان، إلى مراقبة كافة الحيوانات والحرص علي ضخ العنابر بالمياه وعمل وجبات مثلجة لتخفيف تلك الأجواء.