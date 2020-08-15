شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية في نفس المكان في 24 ساعة ..خروج قطار عن القضبان في غمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت مصادر مطلعة لـ «المصري اليوم» إن عربة من قطار ٣٣٦ المنصورة- الزقازيق- القاهرة خرجت من على القضبان بمنطقة غمرة، مساء الجمعة دون وقوع إصابات. يذكر أنه للمرة الثانية وفي نفس المكان بمنطقة غمرة والتي تخرج القطارات عن القضبا، اليوم الجمعة. حيث خرج صباح الجمعة ٣عربات من قطار ١١١٢ الاسماعيلية- الزقازيق- القاهرة، ولم توضح السكة الحديد اسباب خروج قطاري الإسماعيلية والمنصورة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,220

تعافي 57,858

وفيات 5,124

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