شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة الاشغالات والمخالفات في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور منصور بكرى رئيس حي المناخ، حملة مكبرة لرفع الاشغالات والمخالفات بمناطق الحى.

قامت الحملة بالمرور بشارع العبور وعادل الشربيني و٢٣ ديسمبر والنصر والأمين وكسرى وستالين جراد وسعد زغلول وعبدالسلام عارف وتم خلال الحملة إزالة العديد من الاشغالات والمخالفات والحواجز الموضوعة بنهر الطريق.

كما تم إزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية كما تم التحفظ على عدد من الأستندات والبنوك الخشبية.

تأتى هذه الحملة استكمالا للحملات المستمرة التي تتم بنطاق الحى.

كما تابع العميد نعمان على رئيس حي الشرق ببورسعيد حمله إزالة الاشغالات ورفع المخالفات بشوارع الحي المختلفة، وأسفرت رفع الاشغالات من نهر الطريق بشوارع البازار والجيش ودجلة وحول رصيف السكة الحديد وتحرير محاضر للمخالفين ومصادرة مقاعد واستندات ،تأتى الحملات استكمالا للحملات المستمرة التي تتم بكافة المناطق بنطاق حى الشرف لمتابعة وإزالة الاشغالات والمخالفات.

Advertisements