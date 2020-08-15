شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": لجان متابعة وحملة قومية للذرة.. لزيادة إنتاج العلف الأصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثف اللجان الفنية والحملة القومية للذرة من اعمالها داخل الحقول الزراعية، والتى تقوم توفير المعلومات الارشادية التى يحتاجها الفلاح لزيادة الإنتاج من محصول الذرة الشامية وخاصة الذرة الصفراء لزيادة انتاج العلف الأصفر، والنهوض بزراعة هذا المحصول الاستراتيجي، واختيار عدد من الحقول الإرشادية بواسطة المرشدين الزراعيين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين للوصول لأعلى إنتاجية للفدان.

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ" الخليج 365 "، أن هناك لجان متابعة مستمرة للقائمين على الحملة القومية لمحصول الذرة بتكثيف اعمالها، فى جميع المحافظات حتى الحصاد، وهدفها مساعدة الفلاح فى تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، خاصة الذرة الصفراء.

وأضاف "خليل" أن هناك لجانا منتشرة من قبل معهد المحاصيل الحقلية على جميع الزراعات الصيفية، متابعا أن الحملة القومية للذرة تغطى جميع المحافظات حاليا، لزيادة الإنتاج، وهدفها مساعدة الفلاح فى تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان وخاصة الذرة الصفراء، متابعا أن الغرض الرئيسى للحملة هو النهوض بزراعة هذا المحصول الاستراتيجى، واختيار عدد من الحقول الإرشادية بواسطة المرشدين الزراعيين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين للوصول لأعلى إنتاجية للفدان.

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وتابع مدير المحاصيل الحقلية، أن أهمية زيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، مشيرا إلى أن هناك حملة قومية بدأت لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة، وهناك حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة الموسم الحالى لزيادة الإنتاج.

كانت وزارة الزراعة، أكدت أنه منذ بدء موسم الزراعات الصيفية هناك لجان متابعة من قبل المعهد للمرور اليومى بالغيطان، ومتابعة توفير جميع التقاوى الصيفية والاصناف الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وقليلة الاستهلاك للمياه، وسط متابعة دورية لإعطاء جميع الارشادات والتوصيات عن طرق الزراعة الصيفية والممارسات الجيدة حول طرق الرى والتسميد لزياد الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة اعداد الحقول الارشادية وخاصة الذرة لزيادة الإنتاج.