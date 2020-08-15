شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يستجيب لحالة التوأم الملتصق "لانا ولين" لإجراء جراحة عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية، إن مجلس الوزراء يستجيب لحالة التوأم الملتصق لانا ولين لإجراء جراحة عاجلة، مؤكدا فى اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الحكومة بصدد الانتهاء من إجراء جراحة عاجلة على نفقة الدولة للتوأم الملتصق "لانا ولين".

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وقال الدكتور عمرو مبروك أستاذ جراحات التجميل، المسئول عن الحالة، أنها مشكلة نادرة تحدث لواحد كل 200 ألف حالة، منهم 35% يتوفوا خلال 24 ساعة، والمشكلة تحدث فى المخ أو أسفل الظهر، لابد من توفير إمكانية من مجلس الوزراء للحالة، حتى يتم نجاح التوأم الملتصق.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم الجهود والأعمال التي أنجزتها لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء في شهر يوليو 2020، في الإستجابة لاستغاثات المواطنين الصحية، وذلك من خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود اللجنة في تخفيف المعاناة عن الحالات التي تحتاج إلى تقديم الرعاية الطبية، معتبراً أن ذلك من صميم عمل الحكومة، التي تحرص على أن تستمع إلى شكاوى المواطنين واستغاثاتهم والتحرك العاجل والاستجابة لها.

وأوضح الدكتور حسام المصري أنه تم الرصد و الاستجابة لأكثر من 350 استغاثة بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين؛ وتنوعت حالات الاستغاثات ما بين العمليات الجراحية وزراعة النخاع وجراحات العظام والعمود الفقري و الجلدية والحروق والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية؛ وجراحات العيون وزراعة القرنية ؛ والأمراض النادرة وتوفير فصائل الدم والصفائح الدموية، وكذلك تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية غير المتوفرة والمساهمة في تكاليف الرعايات المركزة والحوادث، وجلسات الجاما نايف لعلاج الأورام بالإضافة الي استغاثات كورونا.