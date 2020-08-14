شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ مطروح تستقبل قيادات كرة القدم النسائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح صباح اليوم وفد من اتحاد الكرة النسائية ضم الدكتورة سحر عبد الحق عضو اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية والكابتن عبد اللطيف أمام رئيس لجنة الكرة النسائية باتحاد الكرة أثناء زيارتهم لمحافظة مطروح وذلك بحضور خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة وعددا من مسئولي الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتم خلالها زيارة لفريق الكرة النسائية بنادي الزهور لمتابعة الفريق الجديد و بحث سبل تقديم كافة الدعم لفريق الكرة النسائية كونه اول فريق للكرة النسائية بالمحافظة وادراجه ضمن سجلات اتحاد الكرة للمشاركة في دوري القسم التاني للكرة النسائية بداية الموسم المقبل.

ونقلت الدكتورة دينا عثمان تحيات اللواء خالد شعيب للوفد وشكره على الزيارة الكريمة وتقديم كافة الدعم للفريق حديث التكوين مشيرة على الاهتمام الذى يوليه محافظ مطروح في الارتقاء ودعم المستمر لكافة الأنشطة الرياضيةو المرأة بالمحافظة.

في نهاية الزيارة أهدت الدكتورة سحر عبد الحق درعا تذكاريا للدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح تقديرا لمجهوداتها المتميزة في دعم الرياضة النسائية على أرض المحافظة.