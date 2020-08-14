شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 15 مخالفة تعدي متنوعة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أزالت الوحدات المحلية بمراكز سمالوط، والمنيا، وأبوقرقاص، 15 مخالفة تعدي متنوعة بينها 12 مخالفة تعدي على الأراضي الزراعية، لمساحة 7 قراريط و9 سهم بمركز سمالوط، و3 مخالفات تعدي بالبناء على أملاك الدولة لمساحة 122 مترا بمركزي المنيا وأبوقرقاص. تحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التحقيق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,108

تعافي 56,890

وفيات 5,107

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