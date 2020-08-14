شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور ٢٥%.. «أوبرا الإسكندرية» تحيي ذكرى ميلاد محمد فوزى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء أمس، حفلا فنيا على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، احتفالا بذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد فوزي، وذلك مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من الزحام بالسماح بحضور 25% فقط من الطاقة الاستيعابية للدار، وجرى تشغيل بوابات التعقيم الذاتية والالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعى والخضوع للكواشف الحرارية قبل الدخول.

وأحيت فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد، حفل فنى بهذه المناسبة، حيث قدم نجوم الفرقة باقة متنوعة من روائع الفنان الراحل، حيث بدأ الحفل بتقديم موسيقى كوكتيل من ألحان الفنان محمد فوزى، أداء عازفة الفلوت داليا عاطف وتوزيع محمد عاطف، ثم شدت الفنانة سارة مجدى بـ«انا قلبى خالى» و«تملى في قلبى»، وغني الفنان مصطفى سعد «يا جميل ياللى هنا» و«الشوق حيرني».

وغنت الفنانة شمس ابراهيم «كل دقه في قلبى» و«لقيته لقيته»، أعقبها دويتو غنائي أداء شمس ابراهيم ومصطفى سعد «فرحانة وخايفة»، والفاصل الثانى من الحفل قدم الفنان أيمن مصطفى «تعب الهوى قلبى» و«دارى العيون»، كما شدت الفنانة هبة اسماعيل بـ«منايا في قربك» و«يا اعز من عينى»، وتألق الفنان محمد متولى حيث قدم أغنيتي «استعراض الزهور» و«يانور جديد». واختتم نجوم الفرقة الحفل بأروع ألحان محمد فوزي «طير بينا يا قلبي».

أوبرا الاسكندرية تحيى ذكرى ميلاد الفنان محمد فوزى

أوبرا الاسكندرية تحيى ذكرى ميلاد الفنان محمد فوزى

أوبرا الاسكندرية تحيى ذكرى ميلاد الفنان محمد فوزى

أوبرا الاسكندرية تحيى ذكرى ميلاد الفنان محمد فوزى

أوبرا الاسكندرية تحيى ذكرى ميلاد الفنان محمد فوزى

أوبرا الاسكندرية تحيى ذكرى ميلاد الفنان محمد فوزى

أوبرا الاسكندرية تحيى ذكرى ميلاد الفنان محمد فوزى