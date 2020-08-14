شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تُسجل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجلت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بثلاث مراكز على مستوى المحافظة، هي طوخ وبنها وكفر شكر، بينما سجلت 8 مركز أخرى صفر إصابة بفيروس كورونا هي الخانكة والعبور والقناطر الخيرية، وشرق وغرب شبرا الخيمة، وشبين القناطر وقليوب وقها، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الجمعة عند 8964 حالة إصابة.

وسجلت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية حتي اليوم الجمعة الأرقام الآتية وفقا للبيانات الرسمية، مركز ومدينة الخانكة 722 حالة إصابة، والعبور 173 حالة، والقناطر الخيرية 624 حالة، وبنها 2222 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1187 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1182 حالة، وشبين القناطر 727 حالة، وطوخ 979 حالة، وقليوب 676 حالة، ومدينة قها 46 وكفر شكر 426 حالة إصابة.