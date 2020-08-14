شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء يومي الإجازة في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمر اليوم الجمعة، المركز التكنولوجي بحي الجنوب، في استقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة.

ويجري اليوم الجمعة وغدا السبت واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين وتسهيلاً عليهم تنفيذًا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتقديم كافه سبل التيسير للمواطنين المتقدمين للتصالح قبل انتهاء المدة المحددة.